Ex-ministro Anderson Torres é condenado a 24 anos de reclusão
O regime inicial será fechado e ele poderá recorrer
Publicado: 11/09/2025 às 20:09
Anderson Torres (foto: MJSP)
O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi condenado a 24 anos de reclusão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em trama golpista. O regime inicial será fechado e ele poderá recorrer.
Torres também foi condenado a 100 dias-multas com valor de cada fixado em um salário mínimo.
A condenação foi individualizada da seguinte forma:
Organização criminosa armada: 5 anos de reclusão;
Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos de reclusão;
Golpe de estado: 8 anos;
Dano qualificado: 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 50 dias-multa com valor de cada fixado em1 salário mínimo;
Deterioração de bem tombado: 2 anos e 6 meses, mais 50 dias-multa com valor de cada fixado em1 salário mínimo.