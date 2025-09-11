Ex-ministro Anderson Torres é condenado a 24 anos de reclusão

O regime inicial será fechado e ele poderá recorrer

Anderson Torres (foto: MJSP)

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi condenado a 24 anos de reclusão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em trama golpista. O regime inicial será fechado e ele poderá recorrer.

Torres também foi condenado a 100 dias-multas com valor de cada fixado em um salário mínimo.

A condenação foi individualizada da seguinte forma:

Organização criminosa armada: 5 anos de reclusão;

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos de reclusão;

Golpe de estado: 8 anos;

Dano qualificado: 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 50 dias-multa com valor de cada fixado em1 salário mínimo;

Deterioração de bem tombado: 2 anos e 6 meses, mais 50 dias-multa com valor de cada fixado em1 salário mínimo.

