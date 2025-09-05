Lula conversa por telefone com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Presidente brasileiro saudou o envio do acordo Mercosul-União Europeia pela Comissão para aprovação pelo Conselho Europeu e manifestou a expectativa de que seja assinado no fim deste ano, na Cúpula do MERCOSUL

Luiz Inácio Lula da Silva e Ursula von der Leyen (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na manhã desta sexta-feira (5).

Por cerca de 20 minutos, os dois líderes conversaram sobre as relações entre o Brasil e o bloco europeu, bem como trocaram impressões sobre temas da agenda global.

O presidente Lula saudou o envio do acordo Mercosul-União Europeia pela Comissão para aprovação pelo Conselho Europeu, como mais um passo importante para sua assinatura. Manifestou, nesse sentido, a expectativa de que o Acordo possa ser assinado no final deste ano, durante a Cúpula do MERCOSUL no Brasil.

O presidente Lula também defendeu que qualquer regulamento sobre salvaguardas que seja adotado internamente pela UE esteja em plena conformidade com o espírito e os termos pactuados no Acordo.

Ambos concordaram que, diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional, a parceria entre os dois blocos regionais é ainda mais estratégica. O futuro acordo criará um mercado de mais de 700 milhões de pessoas e corresponderá a 26% do PIB global.

O presidente Lula e a presidenta von der Leyen também reiteraram seu compromisso com o multilateralismo e com uma ordem internacional mais justa e pacífica.

Em linha com o compromisso do Brasil e da União Europeia com a implementação do Acordo de Paris e com o enfrentamento da grave crise climática que afeta o planeta, os dois líderes reforçaram seu compromisso com metas ambiciosas de descarbonização da economia. O presidente Lula reafirmou que a COP30 será a COP da verdade, quando os líderes mundiais poderão refutar o negacionismo e apresentar compromissos concretos de transição para uma economia verde.

A presidenta von der Leyen reiterou seu apoio e o da União Europeia à realização da COP30 em Belém.