Políticos pernambucanos prestam apoio a Bolsonaro nas redes sociais

Deputados estaduais e federais, ex-ministro e vereador publicaram mensagens de apoio a Bolsonaro neste primeiro dia de julgamento no STF

Ex-ministro do Turismo e ex-presindente Jair Bolsonaro (PL) (Instagram)

Deputados federais e estaduais de Pernambuco e vereadores de Recife filiados ao PL declararam apoio nas redes sociais ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), no primeiro dia do julgamento por tentativa de golpe de Estado, conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Gilson Machado Neto

O ex-ministro de Turismo e Cultura, Gilson Machado Neto (PL), publicou fotos com Jair, e escreveu na legenda: "Nossas orações estão contigo, sempre".

Coronel Meira

O deputado federal Coronel Meira (PL) chamou o julgamento de perseguição política. "Estamos diante do maior episódio de perseguição política da história do Brasil", disse em seu perfil na rede social Instagram.

Meira ainda acusou o ministro do STF Alexandre de Moraes de ter intenções políticas pessoais. Ele citou a declaração do ex-assessor do ministro, Eduardo Tagliaferro, o qual declarou que "o sonho de Moraes é se tornar presidente, e que a perseguição da direita é parte integral do plano".

Pastor Eurico

O Pastor Eurico (PL) compartilhou, também no Instagram, uma convocação a apoiadores do réu no 7 de setembro, com concentração prevista na padaria de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ele também publicou um vídeo com a legenda: "A maior farsa da história do Brasil. Um teatro com cartas marcadas".

Thiago Medina

O líder do PL na Câmara dos Vereadores do Recife, Thiago Medina, declarou apoio a Bolsonaro no Instagram "Estamos contigo, presidente! Julgado por algo que não fez, por um fato que nunca aconteceu. Sabemos que isso não é um julgamento, mas teatro".



