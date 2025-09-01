Vídeo: parlamentares batem boca em CPMI do INSS e precisam ser separadas

Sessão ocorreu nesta segunda-feira (1º) (Reprodução/TV Senado)

A senadora Leila Barros (PDT-DF) e a deputada federal Coronel Fernanda (PL-MS) bateram boca e chegaram a ficar cara a cara durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga desvios no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), nesta segunda-feira (1/9).



O desentendimento começou depois de o colegiado aprovar requerimentos de pedidos de prisão preventiva para 21 suspeitos de integrarem o esquema. Tanto a oposição quanto a base do governo votaram favoravelmente aos pedidos.

Nas imagens da sessão, Leila afirma “votamos”, enquanto a deputada bolsonarista retruca. A discussão vai escalando e a senadora levanta do lugar e se inclina em direção à deputada, que salta do seu lugar, e ambas continuam brigando.

Confira as informações completas no Metrópoles.