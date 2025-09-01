Equilíbrio, Justiça e cautela: O que deputados federais e senadores esperam do julgamento de Bolsonaro

No Recife, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que expectativa é conseguir conduzir a Casa com "serenidade"

Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acontece a partir desta terça-feira (2) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus do núcleo 1 da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) promete mobilizar todo o país a partir desta terça-feira (2). Em Brasília, o Legislativo federal tem se esforçado para seguir com a pauta.

Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), a expectativa é que se possa conduzir a Casa com “serenidade e equilíbrio”.

“Sabemos que o julgamento (de Bolsonaro) traz algumas implicações políticas, mas vamos procurar conduzir a Câmara com muita serenidade e equilíbrio para que possamos garantir a pauta”, afirmou Motta, após participar do Fórum Nordeste 2025, no Recife.

Também presente no evento, o senador Fernando Dueire (MDB-PE) foi taxativo ao afirmar que o Brasil precisa “virar essa página”. Para o parlamentar, o país perde com a expectativa para o julgamento, pois pautas importantes passam a estar “em segundo plano”.

“Estamos em um processo judicial que precisa ser concluído. O país perde nessa expectativa na qual as grandes pautas terminam ficando em segundo plano em função de um problema que no fundo é judicial, apesar da retaguarda política. Bolsonaro condenado ou absolvido, a gente precisa virar essa página”, disse Dueire.

Já a senadora Teresa Leitão (PT-PE) espera que “haja rigor e justiça” no julgamento do ex-presidente. “Esperamos que Bolsonaro tenha todo o direito à defesa, mas as evidências mostram que, de fato, foi algo muito sério (o que ele fez). Começou com a tentativa de golpe e de abolição do Estado Democrático de Direito e ainda concluiu com o planejamento de assassinato de três das maiores lideranças do Brasil. Eu espero que haja, de fato, rigor e justiça”, assegurou, após o evento.

Para o deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE), o momento é de cautela. “É um momento só de observar, não tem que ninguém da política fazer nada. Com muita cautela, vamos observar e aguardar”, disse.

