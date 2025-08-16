Jair Bolsonaro deixa Solar de Brasília e chega a hospital para exames

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua casa, no Jardim Botânico, onde cumpre prisão domiciliar, para fazer exames médicos

Bolsonaro a caminho do Hospital DF Star (Foto: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua casa, no Condomínio Solar de Brasília, na manhã deste sábado (16/8), e chegou pouco antes das 9h ao Hospital DF Star.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto por ordem de Moraes, e esta é a primeira vez que ele deixa sua casa para exames externos.

O quadro de saúde do ex-presidente se agravou três dias após a prisão, e os advogados pediram visitas frequentes de médicos.

