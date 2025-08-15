EUA cancelam vistos da mulher e da filha do ministro Alexandre Padilha

Família do ministro da Saúde foi comunicada, na manhã desta sexta-feira (15/8), sobre a retirada de autorização para entrar no país

O teste, que vem para substituir o tradicional Papanicolau, foi lançado pelo ministro Alexandre Padilha, que está em visita ao Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Os Estados Unidos cancelaram o visto da mulher e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A autorização de entrada em território norte-americano do ministro não foi revogada, porque seu visto não está em vigência.

Elas estão no Brasil, mas caso estivessem lá, poderiam permanecer durante o período de vigência do visto. Com o cancelamento, elas estão impedidas de entrar no país norte-americano.

Segundo documentos enviados pelo Consulado Geral dos EUA em São Paulo, elas não estão mais “elegíveis” para ir aos EUA.

