Raquel Lyra: "Nós temos parceria com o Governo Lula"

Raquel Lyra foi a Petrolina e a Ouricuri para dar início à nova etapa do programa Ouvir para Mudar, enquanto a vice-governadora Priscila Krause (PSD) a representou na inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás, em Goiana, nesta quinta-feira (14). (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

No dia em que a sua ausência foi notada nas agendas do presidente Lula (PT), a governadora Raquel Lyra (PSD) garantiu que as parcerias continuam com o Governo Federal. Ela foi a Petrolina e a Ouricuri para dar início à nova etapa do programa Ouvir para Mudar, enquanto a vice-governadora Priscila Krause (PSD) a representou na inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás, em Goiana, nesta quinta-feira (14).

“Não pode quem é pernambucano, que representa o Estado, estar trabalhando contra Pernambuco. Não pode estar querendo que a gente pegue dinheiro, está querendo desmanchar em Brasília o que a gente faz aqui. Nós temos parceria com o Governo Lula, com a Presidência da República e com todos os ministros de Estado”, enfatizou Raquel, ao discursar em Ouricuri.

A governadora citou como exemplo a maternidade que será construída na cidade do Sertão do Araripe. “São mais de R$ 100 milhões porque são R$ 60 milhões de obra e mais R$ 40 milhões de requipagem para a obra funcionar. Importante dizer que essa obra será feita com o presidente Lula, com o Governo Federal. Das maternidades que a gente está construindo, duas são financiadas por ele”, ressaltou.

Raquel ainda afirmou que “nós temos um time capaz de fazer entrega e, pela primeira vez na história de verdade, uma aliança com todos os municípios, indistintamente”.

Apoio do povo

Ainda falando no Sertão, Raquel Lyra deu indiretas à oposição, agora que está sendo alvo até de uma CPI na Assembleia Legislativa. “Diga a eles que eu estou firme e estou de pé. Diga a eles que não estou sozinha, que eu tenho o povo ao meu lado. E sabe que fazer política de forma diferente incomoda. Incomoda aqueles que gostam de fazer a mesma coisa de sempre e não admitem que uma mulher do interior de Pernambuco pode estar neste lugar que estou hoje. Diga a eles que os prefeitos confiam em mim, que os vereadores, as lideranças dos sindicatos porque a gente trabalha para todos e para cada um. Porque a gente quer ver água na torneira, quer emprego e oportunidade, porque a gente quer fazer Pernambuco crescer”, desabafou.

Entre outro momento do discurso, a governadora disse: “E olha, o nosso Estado já voltou a gerar emprego de carteira assinada, já está fazendo a economia crescer. E olha a polícia é alguém que trabalha pra gente, pra cuidar do nosso povo. Mas a gente não tolera a corrupção. O dinheiro sagrado do povo de Pernambuco é para ir para a população do nosso Estado. Polícia Federal para mim são meus amigos, vem em casa pra me visitar, pra tomar café, mas o que a gente quer é trabalhar com a polícia, para que ela prenda bandido e bote na cadeia. Mas página policial para o Governo de Pernambuco, mais não. Esse tempo passou. O tempo agora é de olhar para a frente”.