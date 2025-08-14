Lula diz que ficou "puto da vida" ao saber que moradores de Brasília Teimosa não tinham recebido títulos de posse

O presidente Lula participou nesta quinta (14) de agenda em Brasília Teimosa para entrega de 599 títulos de regularização fundiária

Lula participou de agenda no Recife para entrega de 599 títulos de regularização fundiária em brasília Teimosa (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

No ato de entrega de 599 escrituras a moradores de Brasília Teimosa, nesta quinta-feira (14), o presidente Lula (PT) disse que não sabia que os documentos não tinham sido emitidos, após 15 anos que as palafitas acabaram no bairro do Recife. Foi na sua primeira gestão que o processo de urbanização teve início.

“Quando fiquei sabendo, depois de 15 anos, que não tinham sido entregues os títulos de posse, fiquei puto da vida”, disse Lula, justificando que a burocracia causa tanta demora. Mas garantiu que voltará a Brasília Teimosa, em janeiro de de 2026, para entregar o restante das escrituras.

Lula chamou o deputado estadual João Paulo (PT) para a frente do palanque e ressaltou a parceria entre os dois para melhorar as condições de vida dos moradores de Brasília Teimosa. “João Paulo era prefeito, na época que vim visitar Brasília Teimosa e fiz um acordo com ele para arrumar um lugar até urbanizar. Acabamos com as palafitas porque vocês são os donos dessa terra”, assinalou o presidente.