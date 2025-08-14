Sem citar nomes, João Campos manda recado a Raquel: "Estarei com o senhor (Lula) onde o senhor estiver"

Presidente João Campos e Presidente Lula (Foto: Marina Torres /DP Foto)

Durante a última agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), sem citar nomes, alfinetou a governadora Raquel Lyra (PSD) que não acompanhou o presidente ao longo do dia por cumprir agendas no estado. “Eu quero dizer, presidente, que onde o senhor tiver no meu estado e na minha cidade, eu estarei ao seu lado”, afirmou o prefeito.

Raquel foi representada nos eventos pela vice-governadora, Priscila Krause. O filho do ex-governador do estado, Eduardo Campos, ainda lembrou das visitas de Lula quando seu pai o recebia no estado.

“Eu era menino quando o presidente veio oito vezes em Pernambuco e meu pai como governador o recebeu todas as vezes. Eu quero dizer, presidente, que onde o senhor tiver no meu estado e na minha cidade, eu estarei ao seu lado defendendo o seu nome e dizendo que eu sou um soldado do Senhor. Nós temos o maior presidente da história do Brasil que é um pernambucano, que é um homem do povo que se emociona e faz as coisas com coração”, discursou.

O prefeito falou da relação do presidente com Brasília Teimosa. “Hoje é um dia onde a gente vê fazer sentido estar na política. Porque a gente está aqui para trabalhar por quem precisa. O senhor sabe que a história de Brasília Teimosa se mistura com a sua história. Se mistura a história de seus governos”, lembrou Campos. “De quem teve aqui no primeiro dia como presidente da República para poder realizar o sonho de essas famílias que moravam em palafitas. Mas esse sonho precisava ainda ser concluído. E agora, depois de mais de 20 anos, precisou o senhor voltar a ser presidente para garantir a escritura para as pessoas que estão aqui”, completou.



Entregas

Durante o discurso, João Campos falou que esta é a primeira entrega de quatro etapas, e que as demais deverão ser entregues até janeiro de 2026, segundo a vontade do presidente. O prefeito revelou que está formado o grupo de trabalho da prefeitura com a Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco (SPU) para garantir a entrega.

“Presidente me chamou e chamou a ministra Esther Dweck (Ministro da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil) e disse: ‘Vocês dois, prefeito e ministra, a gente tá entregando a primeira etapa no dia de hoje com mil escrituras. E eu quero’, disse o presidente, "que até janeiro de 2026 todas as escrituras sejam entregues em Brasília Teimosa”.

Isenção de IPTU

Das mil áreas regularizadas no cartório de registro de imóveis, 599 famílias receberam a escritura nesta quinta. O prefeito falou da importância da entrega dos títulos, que serão isentos de IPTU municipal e ressaltou que 66% serão entregues no nome das mulheres chefes de família.

“Todas as famílias que receberem serão isentas do IPTU municipal. A gente tá aqui não é para cobrar imposto, a gente vai cobrar imposto de quem pode pagar, de quem tem muito dinheiro. A gente tá aqui para dar o direito de uma escritura a uma família”, afirmou o prefeito.

