Zambelli seguirá presa na Itália

Nova audiência foi marcada para 27 de agosto. Carla Zambelli segue presa no Instituto Penitenciário de Rebibbia, em Roma, na Itália

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Roma — A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), ouvida no Tribunal de Apelação de Roma nesta quarta-feira (13/8), passou mal durante a audiência, mas preferiu dar continuidade ao processo. Ela chegou a ser atendida por um socorrista do próprio tribunal.

Ao fim da audiência, o juiz Michele Monteleone autorizou perícia médica com urgência até 22 agosto. Zambelli, que teria mais de 10 doenças, incluindo a síndrome da taquicardia postural ortostática, que a levou à internação em 2024, está sem os medicamentos na prisão.

Usando calça jeans, Zambelli apareceu “abatida e bastante magra”, de acordo com a correspondente do Metrópoles na Itália, Cinthia Rodrigues. O advogado da deputada pediu acompanhamento mais próximo por parte do médico da penitenciária.

