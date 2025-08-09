Ministros Silvio e Jáder condenam uso político do tarifaço dos EUA contra o Brasil

O tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos exportados pelo Brasil foi condenado pelos ministros do Seminário Esfera Brasil (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos exportados pelo Brasil foi condenado pelos ministros do Seminário Esfera Brasil, que acontece no Recife, neste sábado (9). Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, Jáder Filho, das Cidades, alertaram que as medidas põem em risco a economia mundial e lamentaram o componente político, quando o presidente Donald Trump colocou “a perseguição política” ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como critério para aplicar a taxação de 50%.

“Nunca vi um momento tão desafiador do ponto de vista institucional”, disse Síivio Filho, enfatizando “foi uma decisão política”, porque os EUA têm superávit no comércio exterior com o Brasil.

O ministro refutou o fato de os bolsonaristas terem atuado em favor do tarifaço. “O emprego não é da direita ou da esquerda, é do Brasil. Defendo a democracia, que a gente possa avançar na agenda econômica através do diálogo”, disse Silvio Filho, ressaltando o trabalho que o vice-presidente Geraldo Alckmin vem fazendo para resolver essa situação com os Estados Unidos, bem como na abertura de novos mercados.

“Em pouco mais de dois anos e meio, o Governo Lula já abriu 290 mercados. Gostaríamos que isso com os Estados Unidos não estivesse acontecendo, mas vamos continuar fazendo a abertura de marcados”, assinalou Silvio Costa Filho.

O ministro das Cidades, Jáder Filho, ressaltou que o governo norte-americano utiliza da mentira, quando aponta as razões para sobretaxar o Brasil. Ele citou o déficit que os EUA teria na balança comercial, a corrupção e a tentativa de intervenção no Judiciário brasileiro. Como se discutir em cima de mentira, sem base alguma para dialogar? Tenho a impressão que o povo americano e os cabeças pressionarão para que essa bola baixe e acabe essa loucura”, falou Jáder.