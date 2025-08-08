Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, acusa a deputada Camila Jara (PT) de agredir o colega Nikolas Ferreira

PL representa contra Camila Jara após suposta agressão a Nikolas (Reprodução/X)

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), informou que a sigla apresentou, nesta sexta-feira (8/8), um requerimento de representação contra a deputada federal Camila Jara (PT-MS) por quebra de decoro parlamentar à Corregedoria da Câmara. O partido acusa Camila de “agredir covardemente” o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). E também solicita a suspensão cautelar do mandato da petista.

Sóstenes apontou que “impunidade parlamentar não é salvo-conduto para agressão”. A representação teve coautoria do partido Novo.

Durante confusão entre oposição e base no plenário da Câmara dos Deputados, na noite de quarta-feira (6/8), Nikolas caiu no chão. Ele aponta que Camila o empurrou, e a parlamentar afirma ter levado uma cotovelada em meio ao empurra-empurra entre deputados.

As informações são do portal Metrópoles.