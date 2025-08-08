Datafolha: 39% se dizem petistas, e 37%, bolsonaristas

Pesquisa Datafolha foi realizada de 29 a 30 de julho, antes da prisão domiciliar de Bolsonaro, e foi divulgada nesta sexta-feira (8/8)

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Foto: Reprodução/Metrópoles)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (8/8) aponta que 39% dos eleitores se dizem petistas, e 37% se consideram bolsonaristas. Entre os entrevistados 18% se afirmam neutros, 5% disseram não apoiar nenhum candidato e 1% não soube responder.

O levantamento foi realizado de 29 a 30 de julho, com 2.004 entrevistas presenciais em 130 municípios do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O questionário foi feito antes do decreto de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na segunda-feira (4/8) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

