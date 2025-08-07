Boulos: "O Congresso Nacional não vai ficar refém de meia dúzia de traidores da pátria"

Deputado federal Guilherme Boulos cumpriu agenda no Recife ontem com debate no CAC e lançamento de livro (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Na tarde da quinta-feira (6), o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) esteve presente no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade de Federal de Pernambuco (UFPE), para promover o debate sobre os próximos passos da esquerda na política brasileira diante das últimas movimentações da direita no Congresso.

Em entrevista ao Diario, Boulos comentou o protesto dos parlamentares da oposição que ocuparam a Mesa Diretora da Câmara Federal e impediram o andamento das pautas no parlamento por mais de 30 horas, entre a última terça (5) e quarta-feira (6).

“É lamentável que um grupo de deputados bolsonaristas coloquem em interesse deles, de salvar o Bolsonaro, por tentativa de golpe acima do interesse do Brasil. Nós queremos votar para zerar o Imposto de Renda de quem ganha até cinco salários mínimos, 90% do povo. Nós queremos votar o fim da escala 6 por 1, e eles são contra”, declarou.

Segundo Boulos, os deputados da direita vivem uma “obsessão”, e só se preocupam com eles mesmos: “Os bolsonaristas só estão preocupados em salvar a pele deles próprios, do Bolsonaro e da turminha que tentou dar golpe de estado. É vergonhoso”.

Durante seu discurso no debate, o deputado ainda brincou sobre a situação com o deputado Carlos Veras, que integra a Mesa Diretora da Câmara e esteve presente no evento: “Daqui a pouco tem que pedir na mesa adicional de insalubridade para aquele negócio ali”.

Desafios de 2026



Voltado para o assunto do debate, Boulos ainda falou sobre os próximos desafios que a esquerda deve enfrentar até as eleições de 2026. O parlamentar ressaltou a atenção nas mídias sociais, que são usadas como ferramenta para dissipação de fake news, além de “não deixar ter anistia para quem tentou dar golpe contra o povo brasileiro”. Na corrida eleitoral, o deputado pediu a reeleição do presidente Lula e a eleição da “maior bancada popular combativa da esquerda”.

“No ano que vem, nós vamos ter outros dois desafios muito bravos: reeleger o presidente Lula. E aqui, gente, nós não podemos ter nenhum vacilo em relação a isso. O único cara capaz de impedir a volta do fascismo se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ou é o Lula ou é os caras. Ou é o Lula, ou é a destruição”, afirmou Boulos.

Tarifaço



O parlamentar também comentou a taxação de 50% nos produtos brasileiros, impostos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Boulos falou das medidas para defender o Brasil do efeito das tarifas e ainda criticou Trump.

“Os Estados Unidos podem ser ricos, fortes, mas agora eles estão tendo que aprender que aqui a América Latina e o Brasil não é o quintal deles que eles podem mandar desmandar e fazer o que quiser. Aqui, felizmente, nós temos um presidente da República que não lambe botas de norte-americano”, disparou.

Bolsonaro



Boulos citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chamou de “traidor da pátria”, e “puxa-saco de Trump”, que o estaria para atacar a soberania brasileira.

“Eles estão atacando o Brasil porque eles não aceitam que o Brasil se junte aos Brics para enfrentar o interesse norte-americano, porque eles acham que o Brasil tem que ser colônia. Se tem uma coisa que o Trump mostrou, é que essa turma não tem nada de patriota que é tudo e traidor”.

Lideranças



Lideranças políticas também marcaram presença no debate, pedindo a taxação dos super ricos, fim da escala 6x1 e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal por Pernambuco Carlos Veras (PT) criticou os parlamentares de direita que “trancaram” a pauta no Congresso nos últimos dois dias, ocupando a mesa da diretoria da Câmara Federal.

“A atitude deles foi a tentativa de continuidade do golpe da ex-presidenta Dilma e do 8 de janeiro, pedindo o impeachment de Moraes. Eles mostraram em dois dias, o que queriam fazer”.

Também estiveram presentes a vereadora do Recife Jô Cavalcanti (Psol), o deputado estadual João Paulo (PT), a deputada estadual Rosa Amorim (PT), a vereadora de Olinda Eugênia Lima (PT), o presidente do Psol-PE, Samuel Herculano.

Estiveram no evento membros de movimentos da esquerda como o Movimento Trabalhadores Sem Teto (MTST), Juventude Fogo no Pavio, Sinometro-PE, Setup, Sintepe, CPM, Ocupação Lorenzon.

Ainda no Recife, durante a noite, Boulos fez o lançamento de seu novo livro “Para Onde vai a Esquerda”, na Livraria Jardins, no centro do Recife.