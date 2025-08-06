Motta pede que oposição desocupe Mesa Diretora: "Não vai ser na agressão que vamos resolver"

Plenário: A abertura oficial se deu com mais de 24 horas de atraso em meio a tensão com a ocupação na Casa (VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), abriu sessão às 22h24 desta quarta-feira (6/8) em meio a resistência dos congressistas da oposição. A abertura oficial se deu com mais de 24 horas de atraso em meio a tensão com a ocupação na Casa e ameaça de suspensão a deputados.

“Peço que deixem a Mesa Trabalhar. […] Não vai ser na agressão que nós vamos resolver esse problema. Então nós queremos aqui, até para que tenhamos a paridade, até para que tenhamos a paridade, a mesa possa se manifestar ao longo do tempo. O que tem acontecido nesses últimos dias, eu peço a todos aqui de maneira educada que possamos deixar aqui o espaço para a mesa e peço aos parlamentares que possam tomar os seus lugares, é educadamente o que eu estou pedindo”, declarou Motta.

