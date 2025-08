"Quando ficar na presidência, pautarei a anistia", diz vice da Câmara

A declaração foi dada após o ministro do STF Alexandre de Moraes determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (PL-RJ) (Reprodução/Câmara dos Deputados)

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (PL-RJ), afirmou, nesta terça-feira (5/8), que, assim que o Hugo Motta (Republicanos-PB) se ausentar da presidência da Casa, vai pautar a anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva de parlamentares da oposição para criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impôs a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O deputado federal reforçou que, como vice-presidente, sempre buscou “equilíbrio e diálogo”. “Eu sempre busquei o presidente Motta”, disse Côrtes. Ele informou que já comunicou que pautará a anistia na primeira oportunidade que tiver.

