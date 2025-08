Ao impor tornozeleira, Moraes diz que Do Val demostrou "completo desprezo" a decisões do STF

Marcos do Val (Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes justificou novas medidas cautelares contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES) alegando que o parlamentar agiu com “completo desprezo” às decisões da Corte. Moraes autorizou a operação da Polícia Federal (PF) contra Marcos do Val, deflagrada na manhã desta segunda-feira (4/8).

Segundo Moraes, a decisão de Do Val de viajar aos Estados Unidos, mesmo submetido a medidas cautelares, representa uma “absoluta afronta à determinação do Poder Judiciário”.

“No caso específico, está largamente demonstrada, em virtude dos fatos investigados e do completo desprezo às decisões proferidas por esta Suprema Corte, a inadequação das medidas cautelares em cessar o periculum libertatis do réu, o que indica a necessidade de seu recrudescimento”, escreveu o ministro.

