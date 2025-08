Bolsonaristas vão às ruas neste domingo em Boa Viagem, Recife

Impedido de sair de casa nos fins de semana por decisão do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro não comparecerá a nenhuma das manifestações que ocorrerão no país

(Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro vão às ruas neste domingo (3) em mais uma mobilização em seu favor. As manifestações vão ocorrer em outras cidades brasileiras, mas, desta vez, sem a presença do próprio Bolsonaro, que segue com tornozeleira eletrônica e impedido de deixar sua residência durante os finais de semana, em decisão do ministro Alexandre de Moraes referendada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal (STF).

Á manifestação faz parte do movimento “Reaja Brasil” e é pautada pelo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, relator da investigação contra Bolsonaro e sua relação com a trama golpista, que o manteria no poder após as eleições de 2022.

Nas suas redes sociais, o Coronel Feitosa convocou a direita para o ato. "O movimento é em defesa da nossa liberdade de expressão, da nossa democracia, da nossa constituição. Todo mundo sabe o que nós estamos passando, principalmente políticos e simpatizantes da direita", diz o deputado em vídeo.