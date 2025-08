Gilson Machado nega que esteja fazendo convocação para ato de apoio a Bolsonaro

O ex-ministro GIlson Machado (Francisco Silva/DP Foto )

Ao contrário do que foi divulgado pelo Diario na sexta-feira (1º), a assessoria jurídica do ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto (PL) informou por nota que não partiu dos meios oficiais a informação de que ele estaria convocando lideranças e eleitores para participar de ato em apoio a Jair Bolsonaro (PL), no próximo domingo (3), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Gilson Machado está cumprindo medidas cautelares após ter sido preso em 13 de junho sob a suspeita de tentar obter passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

A liberdade provisória foi concedida com as seguintes medidas cautelares: comparecimento quinzenal à Justiça na comarca de origem, às segundas-feiras; proibição de sair da comarca; cancelamento de passaporte e proibição de obter novo documento, proibição de deixar o país; e de manter contato com investigados pela trama golpista.

Segundo a nota da assessoria jurídica de Gilson Machado, ele está seguindo com total retidão aos parâmetros estabelecidos pela Justiça na presente fase de resolução do processo. "Gilson Machado não fez parte da organização, não estará entre as autoridades que irão discursar e tampouco divulgou qualquer conteúdo de motivação ao ato", declara.

Apoio ao ex-presidente

Atos em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) foram marcados para o próximo dia 3 de agosto em todo o Brasil. No Recife, de acordo com os líderes da direita em Pernambuco, a concentração acontecerá na Avenida Boa Viagem, a partir das 14h, com o ponto de partida na Padaria Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

Na manifestação que faz parte do movimento “Reaja Brasil”, os apoiadores do ex-presidente pedem o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator da investigação contra Bolsonaro e sua relação com a trama golpista.