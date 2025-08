STF forma maioria para condenar réu que sentou em cadeira de ministros no 8/1

Fábio Oliveira aparece sentado em cadeira do STF nos atos do 8 de Janeiro (Reprodução)

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar Fábio Alexandre de Oliveira, réu pelos atos golpistas de 8 de Janeiro, em Brasília. Durante a invasão ao prédio da Corte, Oliveira foi filmado sentado em uma das poltronas utilizadas pelos ministros da Corte.

O julgamento ocorre no plenário virtual da Primeira Turma desde junho e está previsto para ser encerrado em 5 de agosto. O relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação do réu a 17 anos de prisão. Oliveira aparece em vídeo feito por outro invasor, que narra a cena.

“Cadeira do Xandão aqui, ó! Aqui ó, vagabundo! Aqui é o povo que manda nessa porra, caralho”, diz Oliveira. Na sequência, o autor do vídeo afirma: “A cadeira do Xandão agora é do meu irmão Fábio! E já era! Nós tomou a cadeira do Xandão aí, ó.”



Confira as informações completas no Metrópoles.