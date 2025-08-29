Lula defende autonomia do Brasil e cita EUA: "Não podemos ficar esperando"

Petista reforçou a necessidade do governo brasileiro ser o responsável pela conversa do desenvolvimento do Brasil, sem interferência externa

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ampliada com o Presidente da República Federal da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto. (José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta sexta-feira (29/8), o discurso de dependência externa, pregado por alguns políticos. O petista pontou a necessidade do Brasil agir com autonomia para resolver os próprios problemas e, ao mesmo tempo, negociar ampliação do mercado externo com outros países.

“Nós que precisamos pensar no tipo de nação que queremos [construir]. Não podemos ficar rindo para os Estados Unidos, na expectativa deles fazerem o que estamos precisando. Eles não vão. Se alguém não acredita nisso, é só perceber: qual país da América Latina vizinho aos Estados Unidos ficou rico? Estou falando de 500 anos”, disse Lula.

A declaração do petista ocorreu durante inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial da empresa Acelen Agripark, em Montes Claros, município de Minas Gerais.



Confira as informações completas no Metrópoles.