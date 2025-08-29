Líder do PT pede bloqueio do salário de Eduardo Bolsonaro

Lindbergh Farias (RJ) enviou o pedido à Mesa Diretora da Câmara; filho do ex-presidente pede para exercer o mandato à distância

Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara, e Eduardo Bolsonaro (PL) (crédito: Kayo Magalhães/Câmara e Divulgação/Eduardo Bolsonaro)

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), enviou nesta sexta-feira (29/8) um pedido à Mesa Diretora da Câmara para suspender o salário e a cota parlamentar do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), além do indeferimento do pedido do filho 03 de Jair Bolsonaro (PL) para exercer seu mandato à distância, dos Estados Unidos, onde reside desde março deste ano.

“Por isso, além do indeferimento imediato do pedido de ‘mandato remoto’, requeremos que a Mesa bloqueie, com urgência, o pagamento de salário e de cota parlamentar, já que é incompatível permanecer ausente do país e continuar recebendo recursos públicos. Isso fere os princípios da legalidade e da moralidade (art. 37 da CF) e constitui grave desvio de finalidade, que pode ensejar improbidade administrativa e dano ao erário”, diz o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara.

Em sua página no X (ex-Twitter), Lindbergh declarou que a “falta de modéstia” de Eduardo chama a atenção, após ele se autoelogiar e se classificar como o “parlamentar mais respeitado no exterior”.