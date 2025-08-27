Foragido, Allan dos Santos participa de audiência na Câmara sobre 8/1

Durante audiência pública na Câmara, Allan dos Santos pediu o impeachment de Moraes e defendeu anistia aos presos do 8 de Janeiro

Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos (Reprodução/Câmara dos Deputados)

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que está foragido da Justiça brasileira desde 2021, participou por chamada de vídeo de uma audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (27/8).

O encontro foi promovido pela Subcomissão de Fiscalização e Direitos dos Presos do 8 de Janeiro, ligada à Comissão de Segurança Pública. O colegiado foi criado para apurar supostas violações de direitos humanos nos processos relacionados aos atos extremistas.

Atualmente vivendo nos Estados Unidos, Allan dos Santos é investigado em dois inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF): o das fake news e o das milícias digitais. Sua prisão preventiva foi decretada em 2021, quando o tribunal o acusou de integrar uma rede organizada que atentaria contra a democracia por meio das redes sociais.



