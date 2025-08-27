Senado aprova PL da Adultização e texto vai à sanção presidencial

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária (Jefferson Rudy/Agência Senado)

O Senado Federal aprovou por meio de uma votação simbólica, nesta quarta-feira (28/8), o projeto de lei (PL) da Adultização. O texto, que cria o “ECA Digital”, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, foi votado de forma simbólica. Agora, vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposta estabelece mecanismos de proteção de menores na internet e ganhou impulso nas últimas semanas depois da viralização do vídeo do youtuber Felca a respeito de exploração de menores por influenciadores e plataformas. O projeto foi aprovado na Câmara na semana passada.

O projeto foi relatado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR), que manteve a maior parte do substitutivo aprovado na Câmara. O senador gaúcho mudou o trecho sobre remoção de conteúdo e passou a obrigar plataformas removerem conteúdos de aparente exploração, de abuso sexual, de sequestro e de aliciamento detectados. O texto da Câmara determinava que as big techs deveriam somente comunicar suspeitas às autoridades competentes.

