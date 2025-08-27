Michelle fala em "humilhações" após Moraes mandar PF monitorar Bolsonaro 24 horas por dia

Monitoramento 24 horas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado

Michelle Bolsonaro (Divulgação/PL)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou o reforço no monitoramento do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar, em Brasília. Nesta terça-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou vigilância do local em tempo integral pela Polícia Penal do Distrito Federal.

Michelle afirmou que o "desafio" de lidar com as medidas cautelares tem sido cada vez maior. "A cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações. Mas não tem nada, não. Nós vamos vencer", escreveu Michelle no Instagram, com um fundo que remete às cores da bandeira do Brasil.

O monitoramento 24 horas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

Moraes diz na decisão que, "considerados os elementos de prova colhidos pela Polícia Federal", assim como o "renovado risco de fuga", "revelam-se absolutamente necessárias e adequadas as medidas de monitoramento pleiteadas, sem que haja qualquer agravamento da situação do réu".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor do reforço no policiamento em parecer enviado ao STF pelo procurador-geral, Paulo Gonet. A vigilância passou a ser feita por equipes da Polícia Penal do Distrito Federal.

O julgamento do ex-presidente está marcado para 2 de setembro, na Primeira Turma do STF. Segundo Moraes, a proximidade da data aumenta o risco de descumprimento das medidas cautelares em vigor.

Na terça-feira, filhos de Bolsonaro também se queixaram do monitoramento ao domicílio do pai. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse no X (antigo Twitter) que "eles não se cansam de criar situações desnecessárias para impor humilhações a Bolsonaro".

Já o vereador em Balneário Camboriú (SC), Jair Renan Bolsonaro, chamou a situação de absurda. "Um senhor de 70 anos, cheio de problemas de saúde, todo remendado, sendo tratado como se fosse um criminoso de alta periculosidade", afirmou na rede social.

