PF diz a Moraes que uso de tornozeleira não evitaria fuga de Bolsonaro

PF alerta que monitoramento eletrônico pode falhar e defende vigilância 24h dentro da casa de Bolsonaro para reduzir risco de fuga

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Foto: Evaristo SA /AFP)

A Polícia Federal (PF) afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não seria suficiente para impedir uma eventual fuga. Em manifestação enviada nesta terça-feira (26/8), com sugestões sobre como proceder na vigilância do ex-mandatário, a corporação explicou que o equipamento depende de sinal de telefonia, sujeito a falhas e até a interferências deliberadas que poderiam retardar a detecção de violações.



Segundo a PF, mesmo com equipes de prontidão em tempo integral, nas imediações da casa de Bolsonaro, conforme determinado pelo ministro nesta terça, a tornozeleira permitiria ao custodiado tempo hábil para escapar, caso tivesse essa intenção.

Para minimizar riscos, os investigadores defendem medidas mais rígidas, como acompanhamento presencial dentro da casa de Bolsonaro, com vigilância, até mesmo, do fluxo de veículos e pessoas próximas à residência do ex-presidente, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar desde o diz 4 de agosto.

