Alepe concede título de cidadã pernambucana à ex-ministra de Bolsonaro, Damares Alves

Senadora Damares Alves (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)



A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, nesta terça-feira (26), a concessão do título de cidadã pernambucana à atual senadora e ex-ministra de Direitos Humanos do governo Bolsonaro, Damares Alves (Republicanos). A proposta, de autoria do deputado estadual Júnior de Tércio (PP) rendeu discussões entre os deputados.

A discordância com relação ao título honorífico se acentuou entre os deputados Rosa Amorim (PT) e João Paulo (PT), que se manisfestaram contra a honraria, e o Pastor Cleiton Collins (PP), a favor.

Para Rosa Amorim, a iniciativa é lamentável. "Essa mulher que foi ministra do governo Bolsonaro, dos Direitos Humanos, mas que dos direitos humanos não se fazia absolutamente nada. Pelo contrário".

Ela ainda acrescentou: "Envergonha a Casa do povo pernambucano ter que receber essa mulher e entregá-la um título. Ela, que junto com seu desgoverno bolsonaro, não fez absolutamente nada pelo estado de Pernambuco", finalizou Amorim.