Ministro da Educação vem ao Recife nesta quarta (27); veja agenda

Camilo Santana, Ministro da Educação. (Foto: Ed Alves/CB/DA.Press))

O ministro da Educação, Camilo Santana, estará no Recife, nesta quarta-feira (27), para anúncios relacionados à educação em Pernambuco. A agenda terá início com a participação do ministro na abertura de um aulão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para mil estudantes da rede estadual, na Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, às 9h.