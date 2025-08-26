° / °

Ministro da Educação vem ao Recife nesta quarta (27); veja agenda

A agenda terá início com a participação do ministro na abertura de um aulão para o Enem

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 26/08/2025 às 14:47

Camilo Santana, Ministro da Educação./Foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Camilo Santana, Ministro da Educação. (Foto: Ed Alves/CB/DA.Press))

O ministro da Educação, Camilo Santana, estará no Recife, nesta quarta-feira (27), para anúncios relacionados à educação em Pernambuco. A agenda terá início com a participação do ministro na abertura de um aulão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para mil estudantes da rede estadual, na Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, às 9h.

 

