Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

Em um post publicado no X, Eduardo Bolsonaro questiona se os criminosos estariam seguindo "ordens de Moraes", e diz que o assalto ocorreu após "vazamentos seletivos e perseguições de Moraes"

Eduardo Bolsonaro (SAUL LOEB / AFP)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) insinuou nas redes sociais que o assalto na casa de familiares dele em Resende, no sul fluminense, na manhã deste domingo, 24, estaria associado às recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra ele e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em um post publicado no X, neste domingo, Eduardo questiona se os criminosos estariam seguindo "ordens de Moraes", e diz que o assalto ocorreu após "vazamentos seletivos e perseguições de Moraes".

"Bandidos sequestraram meus avós e minha mãe. Ordens de Moraes? (...) E tudo isso acontece depois dos vazamentos seletivos e perseguições de Moraes, que expõem nossos familiares como alvos fáceis. Até onde vai a sede de vingança desse homem? Até onde irá a obediência cega de policiais que cumprem suas ordens sem questionar?", escreveu.

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, policiais militares do 37º BPM (Resende) foram acionados na manhã do domingo para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta, em Resende. Segundo informações da PM, "as vítimas não ficaram feridas durante a ação criminosa".

"Após buscas na região, os policiais recuperaram um automóvel levado pelos assaltantes. A Corporação, por meio de seus setores de inteligência, segue trabalhando para identificar e prender os responsáveis pelo crime. A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende)", diz a PM do Rio em nota.

Em outra publicação, Eduardo culpa a Polícia Federal e questiona se os agentes vazaram informações para os criminosos.

"Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda, desse maluco do Alexandre Moraes, tem que me segurar aqui para não falar um palavrão, para tentar fazer esse tipo de coisa (...) Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós?", afirmou.

Procurados pelo Estadão, a Polícia Federal e o STF não se pronunciaram sobre as declarações de Eduardo Bolsonaro.

O deputado, na publicação, voltou a associar o crime com o ministro Alexandre de Moraes: "Se esses caras forem realmente mandados do Alexandre Morais, boato diz que tem relação com o Primeiro Comando da Capital, maior organização criminosa do País não sei se é verdade ou não, mas e aí, como é que a gente fica? Tem o juízo final. Mas a gente vai correr atrás e muito para fazer valer a justiça dos homens, porque o que vocês estão fazendo é errado. Nem polícia, nem bandido, vai na casa do familiar de um do outro. Olha o que o vocês estão fazendo"

