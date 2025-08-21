Política
CPI
Decisão judicial provoca cancelamento da reunião da CPI da publicidade
Líder do governo, deputada Socorro Pimentel, afirma que a decisão foi certa
Publicado: 21/08/2025 às 23:19
Deputada estadual Socorro Pimentel (UB) (Foto: Roberto Soares/Alepe)
A reunião da CPI da publicidade, que estava marcada para essa sexta-feira (22), foi cancelada. O motivo foi a decisão do juiz da 16ª Vara Cível da Capital, que acatou os argumentos da deputada Débora Almeida (PSDB). A decisão tomada pelo diretório estadual do PSDB de indicar o deputado Diogo Moraes para líder da bancada na Assembleia Legislativa foi anulada. Débora retorna à função e volta a ser indicada para compor a comissão de inquérito.
