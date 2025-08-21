Decisão judicial provoca cancelamento da reunião da CPI da publicidade

Deputada estadual Socorro Pimentel (UB) (Foto: Roberto Soares/Alepe)

A reunião da CPI da publicidade, que estava marcada para essa sexta-feira (22), foi cancelada. O motivo foi a decisão do juiz da 16ª Vara Cível da Capital, que acatou os argumentos da deputada Débora Almeida (PSDB). A decisão tomada pelo diretório estadual do PSDB de indicar o deputado Diogo Moraes para líder da bancada na Assembleia Legislativa foi anulada. Débora retorna à função e volta a ser indicada para compor a comissão de inquérito.