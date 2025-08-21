° / °

Política
IMPOSTO DE RENDA

Em votação simbólica, Câmara aprova urgência do projeto de lei que amplia isenção do IR

Governistas defendem a votação do texto já na próxima semana, mas ainda não foi batido o martelo sobre o tema

Estadão Conteúdo

Publicado: 21/08/2025 às 14:10

Seguir no Google News Seguir

Discussão e Votação de Propostas Legislativas/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Discussão e Votação de Propostas Legislativas (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 21, em votação simbólica, o requerimento de urgência do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Após a aprovação, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou que nas próximas reuniões do colégio de líderes deve ser definida a data em que o mérito do projeto será analisado pelo plenário da Casa.

Governistas defendem a votação do texto já na próxima semana, mas ainda não foi batido o martelo sobre o tema.

O relator do projeto é o deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara.

Líderes governistas anunciavam, desde o início da semana, que a urgência do projeto do IR seria votada nesta semana, mas o anúncio oficial da inclusão do requerimento em pauta só ocorreu na manhã desta quinta-feira.

Câmara , Imposto de Renda , votação
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP