Defesa de Zambelli aposta em laudo psiquiátrico de quase 90 páginas

Documento será apresentado em audiência na Itália na próxima semana para tentar tirar a deputada da prisão

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) deve apresentar, na audiência marcada para a próxima quarta-feira (27/8), um laudo psiquiátrico elaborado por uma perícia contratada pela própria parlamentar, de forma paralela à solicitada pela Justiça italiana. O documento, conforme apurou o Metrópoles, tem quase 90 páginas. Zambelli está presa na Itália desde o dia 29 de julho, depois de ficar quase um mês foragida da Justiça brasileira.

O documento médico foi realizado pela Vida Mental Perícias, comandada pelo psiquiatra forense Hewdy Lobo Ribeiro, especialista que já atuou em casos de repercussão nacional, como os de Suzane von Richtofen, da ex-deputada Flordelis e de Adélio Bispo, autor da facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018.

A defesa, dividida entre Brasil e Itália, aposta em provar que o estado de saúde da parlamentar está comprometido, até mesmo agravado e que ela não pode permanecer presa. A contratação de Hewdy Lobo entra nesse contexto: o grupo médico – que inclui médico legista, psiquiatra forense e psicólogo jurídico –defende que o ideal seria a conversão da pena em prisão domiciliar.

