Moraes mantém prisão de Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro

Marcelo Câmara é acusado de tentar obstruir a Justiça ao buscar dados da delação de Mauro Cid. Câmara também é réu na trama golpista

Marcelo Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (Reprodução )

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Marcelo Câmara, réu por envolvimento na suposta trama golpista.

Câmara está preso desde 18 de junho, acusado de tentar obstruir a Justiça ao buscar informações sobre a delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid ainda na fase de investigação da Polícia Federal (PF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR).



Além disso, ele responde como réu na investigação da trama golpista e integra o núcleo 2 da denúncia apresentada pela PGR, por suposto envolvimento em monitoramento de autoridades — entre elas o próprio Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) — após as eleições presidenciais de 2022.



