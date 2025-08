Após sanção dos EUA, Lula e Janja recebem ministros do STF no Alvorada

Encontro ocorre após o governo dos Estados Unidos aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e oficializar tarifa de 50%

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, compareceu ao encontro (VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, recebem, nesta quinta-feira (31/7), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para uma reunião no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. O encontro ocorre depois que o governo dos Estados Unidos aplicou sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte.

O titular do Palácio do Planalto convidou todos os ministros do STF para participarem da reunião, incluindo André Mendonça e Kassio Nunes Marques, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No entanto, chegaram à residência oficial apenas os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Luís Roberto Barroso, presidente do STF. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, também participam do encontro.

