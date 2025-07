Tarifaço: Alckmin diz que "negociação não terminou, começa hoje"

Vice-presidente Geraldo Alckmin (Cadu Gomes/VPR)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deu entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (31/7) para esclarecer as ações do governo brasileiro em relação ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a conversa, ele afirmou que a gestão federal vai trabalhar para excluir as tarifas sobre o café e outras frutas e frisou que “a negociação começa hoje”.

“O que realmente vai nos afetar é 35%, 35,9% do total das exportações. O presidente Lula orientou primeiro: vamos continuar a negociação. A negociação não terminou hoje, ela começa hoje”, ressaltou.



O vice-presidente também destacou que o governo discute agora um plano de contingência para socorrer empresas de setores atingidos e garantir a manutenção dos empregos.