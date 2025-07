Eduardo Bolsonaro sobre sanções a Moraes: "Deus abençoe a América"

Eduardo Bolsonaro/Foto: Marco Correa/PR ()

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, disse nesta quarta-feira (30/7) que a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes não é “nem de longe, o último passo” do governo americano contra os apoiadores do magistrado. O congressista soltou uma nota à imprensa e finalizou o documento com a frase “Deus abençoe a América”.



“O custo de apoiar Alexandre de Moraes, seja por omissão, cumplicidade ou conveniência, será insuportável. Para os indivíduos e também para suas famílias. Chegou a hora da escolha: estar com Moraes, ou com o Brasil”, declarou Eduardo.

