'Outra crise pior pode nos atingir em 90 dias', diz senador que está nos Estados Unidos

Os senadores brasileiros que estão nos EUA para tentar negociar o tarifaço disseram que foram pressionados por congressistas para que que acordos comerciais com a Rússia sejam revistos

Senadores brasileiros foram aos EUA discutir tarifaço (Samyra Galvão/Gab. Senador Nelsinho Trad)

Os senadores brasileiros que estão nos EUA para tentar negociar o tarifaço com o qual o presidente Donald Trump ameaça o Brasil informaram, nesta quarta-feira (30/7), que foram pressionados por congressistas do Partido Democrata, oposição a Trump, para que que acordos comerciais com a Rússia sejam revistos. Ou uma “crise pior” poderá atingir o Brasil.

Em coletiva de imprensa, os parlamentares brasileiros disseram que essa “crise pior” é a possibilidade de o Congresso dos EUA aprovar tarifas automáticas sobre países que mantenham o comércio com o governo de Vladimir Putin, da Rússia. Trata-se de uma estratégia norte-americana para pressionar Moscou a aceitar um cessar-fogo com a Ucrânia.

O Brasil compra fertilizantes russos voltados para a produção agrícola. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que integra a comitiva, disse que o Brasil é “dependente” dos insumos e que cessar a compra poderia “parar o agronegócio brasileiro”.