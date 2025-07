Quem é Angelo Bonelli, deputado italiano que dedurou endereço de Zambelli

mbientalista, Angelo Bonelli é integrante do partido Europa Verde, que tem como bandeira a transição energética e a defesa do meio ambiente nos países da União Europeia (Foto: Reprodução/X)

A deputada Carla Zambelli foi presa na tarde desta terça-feira (29/7) na Itália. Segundo o deputado italiano Angelo Bonelli, o endereço da brasileira foi relatado por ele à Polícia Italiana. No X (antigo Twitter), o político afirmou que ela estava em uma casa em Roma.

A parlamentar, que tem cidadania italiana, fugiu para o país após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por invadir sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Bonelli já havia repercutido na política brasileira após se manifestar pela extradição da deputada. Em 4 de junho, o italiano publicou vídeo em que diz que "Zambelli não é intocável por ter cidadania italiana". "O povo italiano não quer transformar a Itália em um paraíso de criminosos ou de golpistas", declarou o parlamentar.

Ambientalista, Angelo Bonelli é integrante do partido Europa Verde, que tem como bandeira a transição energética e a defesa do meio ambiente nos países da União Europeia. A proposta do grupo é "acelerar a transformação ecológica da economia, garantir recursos adequados para a segurança e o bem-estar, opor-se a todas as formas de racismo, discriminação, antissemitismo e autoritarismo".

O político também é integrante da Aliança Verde e de Esquerda no parlamento e integra a Casa desde 2022. Bonelli figura ainda entre os deputados da oposição à primeir-ministra Giorgia Meloni, membro do partido conservador Fratelli d'Italia (FdI).

Não foi a primeira vez que Bonelli citou a deputada brasileira. Em 2022, o italiano compartilhou episódio e que Zambelli apontou uma arma de fogo para um homem em São Paulo, às vésperas das eleições presidenciais. No X, Bonelli condenou o ato e desejou força ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Confira a nota divulgada pelo Ministério da Justiça sobre a prisão de Carla Zambelli:

Autoridades italianas prenderam na tarde desta terça-feira (29/7), em Roma, uma brasileira que se encontrava foragida no país. A medida é resultado de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal, a Interpol e agências da Itália.

A presa era procurada por crimes praticados no Brasil e será submetida ao processo de extradição, conforme os trâmites previstos na legislação italiana e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário.

