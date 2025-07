Lula é segundo melhor presidente sul-americano em julho, diz pesquisa

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Lula (PT) é o segundo presidente sul-americano mais bem avaliado em julho, de acordo com o ranking da CB Consultora e Opinión Pública, com 49,8% de aprovação. De acordo com o levantamento, o líder brasileiro foi o que mais cresceu em popularidade, comparado à última pesquisa, com mais 3,5%.

Com crescimento na imagem positiva de 46,3%, Lula ocupa a segunda posição no “pódio”, perdendo apenas para o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. No mês de junho, Lula ocupava a quarta posição, abaixo do presidente da Argentina, Javier Milei, do presidente Daniel Noboa, do Equador, e Yamandú Orsi.

A imagem do petista, segundo com a pesquisa, é considerada “muito boa”, por 26,0% dos brasileiros, “boa" para 23,8%, “ruim” para 16,7% e “muito ruim” para 30,4% dos cidadãos do Brasil. Apenas 3,1% não souberam ou decidiram não responder.

Com 2,5% de margem de erro, o levantamento foi realizado de 21 a 25 de julho de 2025 com 1.578 entrevistados, todos com 18 anos ou mais, e tem 95% de nível de confiança.



Confira o ranking completo