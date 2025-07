Tarifaço: após pedido de Ibaneis, fórum de governadores se reunirá com Alckmin

Vice Presidente da República Geraldo Alckmin durante Reunião com Governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha. (Foto: Cadu Gomes/VPR)

Após apelo do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), foi marcada para esta quarta-feira (30/7) uma reunião extraordinária do Fórum Nacional de Governadores, em Brasília, para tratar de como lidar com a iminência do início do tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos às exportações brasileiras.

Ibaneis já havia se reunido com Alckmin na segunda (28/7) e pedido que a reunião de emergência ocorresse antes do dia 1º de agosto, quando efetivamente começam a valer as tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil. São esperados para a reunião, que será no Palácio do Planalto, representantes dos 26 estados e do DF.

Leia a íntegra no portal Metrópoles