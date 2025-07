Bolsonaro acompanhará motociata em Brasília, mesmo com tornozeleira eletrônica

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participará de uma motociata em Brasília (DF) nesta terça-feira, 29, às 15h. Será a primeira vez que o político comparecerá um evento do tipo após as medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a obrigatoriedade de permanecer em casa no período noturno, impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



A presença do ex-chefe do Executivo no evento foi confirmada no Instagram do Partido Liberal (PL) e por publicações feitas no X (antigo Twitter) de parlamentares que são apoiadores de Bolsonaro, como a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que é líder da sigla na Câmara dos Deputados, e o deputado Gustavo Gayer (PL-GO).

Gustavo Gayer divulgou um vídeo que anuncia a presença do ex-presidente no evento usando um avatar gerado por Inteligência Artificial. O parlamentar acrescentou "eu acredito que essa vai ser a maior motociata da história do Brasil".



As motociatas são eventos recorrentes dos apoiadores de Jair Bolsonaro. O ex-presidente realizava reuniões do tipo em diversas regiões do País em uma tentativa de demonstrar força política, inclusive durante a pandemia, época em que as aglomerações eram proibidas.

Em delação premiada, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, alegou que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) comprou motos para acompanhar Bolsonaro em eventos do gênero.

Agora, no entanto, o ex-presidente participará do evento sob medidas cautelares. De acordo com as restrições impostas pelo STF, o Bolsonaro precisa praticar recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 19h até as 6h, de segunda a sexta-feira, e de forma integral nos fins de semana.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, esclareceu que não proibiu o réu de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, desde que o horário de recolhimento seja respeitado.