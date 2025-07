A poucos dias do tarifaço, Lula volta a pedir diálogo com Trump

Presidente Lula (EVARISTO SA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a pedir, nesta segunda feira (28/7), diálogo com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, para negociar a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo governo norte-americano. A fala de Lula se dá quatro dias antes da medida passar a valer.

“Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil. E eu vou fazer aquilo que, no mundo civilizado, a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de uma forma abrupta, individual, tomar uma decisão de que vai taxar o brasil em 50%”, disse.

O petista voltou a colocar a culpa do tarifaço em Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que está nos Estados Unidos a admitiu que participou das conversas sobre sanções contra o Brasil.

