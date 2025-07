Moraes bloqueia contas, Pix e cartões de Marcos do Val após viagem aos EUA

O senador viajou aos EUA com seu passaporte diplomático, apesar da negativa do STF em autorizar a viagem do investigado

Senador Marcos do Val (Podemos) em pronunciamento. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) teve sua conta, cartões e transações vias Pix bloqueadas. Segundo o próprio Do Val afirmou ao colunista do Metrópoles Paulo Cappelli, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio. Marcos do Val viajou aos Estados Unidos apesar de ter o passaporte retido por determinação do ministro do STF. O congressista capixaba embarcou para Miami na quarta-feira (23/7), com um passaporte diplomático.

Do Val é suspeito de obstrução de Justiça após publicar nas redes sociais informações sobre o delegado da PF Fábio Schor, que lidera as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros nomes do bolsonarismo.

Em nota, Marcos do Val diz que a viagem foi previamente avisada ao STF e negou estar cometendo qualquer irregularidade. O Supremo, por outro lado, disse que não vai comentar o caso porque o inquérito segue em sigilo. Para sair do Brasil, do Val precisava de uma autorização expressa do ministro. O Metrópoles apurou que o pedido de Do Val foi indeferido e que ele está, portanto, descumprindo uma ordem judicial.

