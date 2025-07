Magno Malta ameaça Moraes: "Põe a mão em Jair Bolsonaro"

Senador esteve na reunião com o ex-presidente e disse que impeachment de ministro será prioridade da Oposição no Senado

Coletiva de imprensa. Senador, Magno Malta (PL-ES) (Alan Santos/Câmara dos Deputados)

O senador Magno Malta (PL-ES) desafiou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) a “por a mão” no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): “tenta a sorte. O azar, já tem”. A fala se deu durante a coletiva de imprensa na Câmara dos Deputados depois da reunião da Oposição com o ex-presidente.

Durante a reunião, Moraes publicou um ofício em que reforça que Bolsonaro não pode usar redes sociais, incluindo a de terceiros e, inclusive, entrevistas a veículos de comunicação que sejam veiculadas nas plataformas. O ex-presidente foi alvo de um mandado de busca e aprensão na semana passada e foi submetido a medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica.

“A minha palavra ao tirano Alexandre de Moraes: põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Poe a mão nele e tenta a sorte. O azar você já tem”, disse Magno Malta.

