Damares detalha como foi operação da PF na casa de Jair Bolsonaro

Senadora Damares Alves contou como foi encontro com Michelle e criticou condução de Jair Bolsonaro durante a operação da PF

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) (Vinícius Schmidt/Metrópoles)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) detalhou nesta sexta-feira (18/7) como foi a operação da Polícia Federal (PF) realizada na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no Jardim Botânico, em Brasília. Em entrevista ao Metrópoles, a ex-ministra dos Direitos Humanos descreveu o clima na residência, o estado emocional de Michelle Bolsonaro e criticou a forma como a ação foi conduzida.

Segundo Damares, ela esteve na casa de Bolsonaro após a condução do ex-presidente à sede da PF, onde ele foi levado para cumprimento de medidas judiciais, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. A senadora afirmou que foi ao local como amiga, para prestar apoio à ex-primeira-dama.

“Quando soube do que estava acontecendo, fiquei muito aflita. Assim que pude, perguntei à Michelle se poderia ir até lá. Ela estava em casa apenas com a filha e disse que sim. Fui para abraçá-la e orar com ela. Oramos juntas e, depois, a vice-governadora Celina Leão também chegou. Choramos e conversamos, mas Michelle já estava mais tranquila, apesar de muito triste”, relatou.



