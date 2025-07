Após IOF e veto, Câmara reage com pauta-bomba de R$ 30 bi para governo

Proposta trata de crédito subsidiado para o agronegócio e ainda vai passar pelo Senado. Líder do governo na Câmara reclamou do texto

Câmara dos Deputados (Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite dessa quarta-feira (16/7), uma pauta-bomba que prevê até R$ 30 bilhões de crédito subsidiado para o agronegócio, com verbas do Fundo Social, que vêm da exploração do petróleo.

1 / 2 2 / 2 < >

A votação se deu depois de duas derrotas no mesmo dia para os parlamentares: a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que retomou parcialmente o decreto do governo Lula sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), e o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao aumento de 513 para 531 deputados.

A proposta prevê o uso do fundo de verbas do pré-sal para uma linha especial de financiamento destinada à quitação de operações de crédito rural, de débitos não rurais decorrentes de empréstimos utilizados para amortização de operações de crédito rural e de Cédulas de Produto Rural (CPR) de produtores prejudicados duas ou mais vezes entre 2020 e 2025 por eventos climáticos adversos.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.