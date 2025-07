Alckmin envia carta ao governo Trump e expõe "indignação" por tarifas

Na carta, o governo reforçou estar "pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável"

A carta, enviada nessa terça-feira (15/7), foi assinada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira (Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

O governo brasileiro comunicou, nesta quarta-feira (16/7), que já enviou uma carta à Casa Branca cobrando respostas para avançar nas negociações com os norte-americanos no âmbito da imposição de tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras.

A carta, enviada nessa terça-feira (15/7), foi assinada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O texto é endereçado ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e ao representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

A mensagem é dividida em cinco termos. Em um deles, o governo brasileiro manifesta “indignação” com o anúncio das tarifas unilaterais impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

