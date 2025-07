Fraude no INSS: Bolsonaro provoca ministros do STF após vídeo de Lula

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou declarações do presidente Lula e afirmou ter sido alvo de "inquéritos e censura"

Ex-presidente Jair Bolsonaro (MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais neste sábado (12/7) para fazer um questionamento a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele acredita que os magistrados se omitem sobre críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“No governo anterior, qualquer crítica ou questionamento era prontamente respondido com inquéritos, censura e até prisões – muitas vezes de ofício, com ações quase semanais”, argumentou Bolsonaro em publicação no X (antigo Twitter).

“Hoje, diante de alguém que insiste em propagar inverdades continuamente, impera o silêncio. Nenhuma medida. Nenhuma reação. Democraticamente, aguardo também essa resposta”, finaliza o ex-presidente.

