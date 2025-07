Michelle Bolsonaro faz carta pública a Lula: "Hora de baixar as armas"

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro leu, neste sábado (12/7), uma carta pública ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela participava de um evento no Acre quando, em discurso, pediu que o chefe do Executivo “hasteie a bandeira do diálogo e da paz” depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar tarifas de 50% para produtos brasileiros.

“Você precisa deixar o seu desejo de vingança de lado. Você precisa parar de se juntar aos movimentos terroristas e aos ditadores. A imagem de um Brasil pacífico e de progresso está destruída porque você está se juntando a essas pessoas e arrastando o Brasil para o buraco!”, afirma Michelle.

Ela argumenta que o tipo de sanção ao qual o Brasil foi alvo “só foi aplicada a países reconhecidos como ditaduras”, e que o presidente se guia “por ideologias doentias e pelo desejo de vingança”.

